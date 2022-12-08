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Я существую 2019 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Я существую
Киноафиша Сериалы Я существую Сезоны Сезон 3

I Am...
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 1
Продолжительность сезона 47 минут
О чем 3-й сезон сериала «Я существую»

В 3 сезоне сериала «Я существую» в центре событий снова окажутся три женщины с непростой судьбой. Каждую из них волнуют проблемы, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной, идентичностью, а также расширением женских прав и возможностей. Напомним, в предыдущих сезонах парикмахер Никола, слушая увлекательные истории из жизни своих клиентов, чувствует, что живет очень скучно. Кирсти разрывается между работой и воспитанием двух дочерей, а также смертельно устает от неадекватного поведения мужа. А Ханна, которая торопится на свое первое свидание, неожиданно сталкивается с давлением со стороны матери.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Я существую График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Я Рут I Am Ruth
Сезон 3 Серия 1
8 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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