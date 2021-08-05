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Я существую 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Я существую
Киноафиша Сериалы Я существую Сезоны Сезон 2

I Am...
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 21 минута
О чем 2-й сезон сериала «Я существую»

Во 2 сезоне сериала «Я существую» в центре событий снова оказываются три героини, столкнувшиеся с глубокими и болезненными эмоциональными переживаниями. Жизнь Виктории внешне кажется абсолютно благополучной. Она удачно вышла замуж, состоялась в профессии и живет в прекрасном доме. Однако за ширмой иллюзорного счастья женщина ведет собственную борьбу. Даниэль очень хочет встретить настоящую любовь, но ей надоело ждать. Она знакомится с Майклом во время фотосессии на работе. Мария готовится встретить шестидесятилетие. Пока родные поздравляют ее, женщина терзается вопросом – все ли она успела в жизни?

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Я существую График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Я Виктория I Am Victoria
Сезон 2 Серия 1
5 августа 2021
Я Даниэль I Am Danielle
Сезон 2 Серия 2
5 августа 2021
Я Мария I Am Maria
Сезон 2 Серия 3
5 августа 2021
График выхода всех сериалов
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