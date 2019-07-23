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Я существую 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я существую
Киноафиша Сериалы Я существую Сезоны Сезон 1

I Am...
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 21 минута
О чем 1-й сезон сериала «Я существую»

В 1 сезоне сериала «Я существую» парикмахер Никола хочет встретить идеального мужчину, однако она застряла в отношениях со своим партнером Адамом. Их роман стал для нее весьма обременительным. Мать-одиночка Кирсти сталкивается с большими финансовыми проблемами. Она не может расплатиться с долгами. Сосед предлагает ей помочь, но вскоре выясняется, что он не тот, кем кажется. Кирсти вынуждена принять отчаянное решение. Ханна, женщина лет тридцати пяти, оказывается на перепутье. Ей тоже предстоит сделать непростой выбор. Ханна сталкивается с кризисом устремлений и идентичности.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Я существую График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Я Никола I Am Nicola
Сезон 1 Серия 1
23 июля 2019
Я Кирсти I Am Kirsty
Сезон 1 Серия 2
30 июля 2019
Я Ханна I Am Hannah
Сезон 1 Серия 3
6 августа 2019
График выхода всех сериалов
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