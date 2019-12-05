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Краун Лэйк 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Краун Лэйк
Киноафиша Сериалы Краун Лэйк Сезоны Сезон 2

Crown Lake
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Краун Лэйк»

Во 2 сезоне сериала «Краун Лэйк» приключения школьницы Элеоноры Чамберс в легендарной Академии Краун-Лейк продолжаются. В учебном заведении наступает очередной семестр, а это означает, что Нелли столкнется с новыми вызовами. Насчет некоторых из них главная героиня полна сомнений. Тем временем Хлоя оказывает помощь Лоле, после того как ее «тайна» становится известна всем ученицам, появившись на стене сплетен. Нелли и Люси придумывают способ, который позволит им сбросить Тиффани с престола. Лола провоцирует борцовскую команду, а Джош делится своими тревогами относительно «лекарств» Ника.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Краун Лэйк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Преследующий The Haunting
Сезон 2 Серия 1
5 декабря 2019
Программирование 101 Programming 101
Сезон 2 Серия 2
12 декабря 2019
Демонтаж Takedown
Сезон 2 Серия 3
19 декабря 2019
Кем мы становимся Who We Become
Сезон 2 Серия 4
26 декабря 2019
Новая королева New Queen
Сезон 2 Серия 5
9 января 2020
Склеп The Crypt
Сезон 2 Серия 6
16 января 2020
Промежуточные экзамены Midterms
Сезон 2 Серия 7
23 января 2020
Ключ The Key
Сезон 2 Серия 8
30 января 2020
График выхода всех сериалов
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