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Краун Лэйк 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Краун Лэйк
Киноафиша Сериалы Краун Лэйк Сезоны Сезон 1

Crown Lake
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Краун Лэйк»

В 1 сезоне сериала «Краун Лэйк» в центре событий оказывается девочка-подросток по имени Элеонора Чамберс. Для нее получение образования в знаменитой Академии Краун-Лейк – это возможность выбиться в люди и достичь успеха в будущем. Однако вписаться в жизнь частной школы для девочек оказывается нелегко. Нелли хочет быть заметной среди сверстников. Для этого она ищет человека, который на первых порах будет для нее проводником в этом непривычном мире. И вскоре у нее появляется такой друг. Элеонора пока даже не догадывается, сколько увлекательных приключений ждет ее в новой среде.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Краун Лэйк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Не говори Don't Tell
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2019
Стена сплетен Tattle Wall
Сезон 1 Серия 2
27 июня 2019
Побег The Escape
Сезон 1 Серия 3
4 июля 2019
Правило девушки Girl's Rule
Сезон 1 Серия 4
11 июля 2019
Пение птиц Birdsong
Сезон 1 Серия 5
18 июля 2019
Месть Revenge
Сезон 1 Серия 6
25 июля 2019
Кто такая Хизер? Who is Heather?
Сезон 1 Серия 7
1 августа 2019
Мы все носим маски We All Wear Masks
Сезон 1 Серия 8
8 августа 2019
График выхода всех сериалов
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