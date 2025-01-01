Два месяца учил «штандартенфюреров» и напрасно: кто озвучил Гелу Месхи в сериале «Берлинская жара»

Рейтинг 3,9 из 10, но просмотры растут в геометрической прогрессии: 3 сезон «Ванпанчмена» снова всех удивил

Афиша с кенгуру-боксером и агитационный плакат времен СССР: все отсылки к России в культовом сериале «Друзья»

Завидуй, «Игра престолов»: у этих 5 фэнтези-сериалов каждый новый сезон круче предыдущего – признали и фанаты, и критики

Как Шурик в «Иване Васильевиче» моментально нашел общий язык с царем? Ответ «спрятали» в «Операции “Ы”» – внимание на книгу героя

Идеальная замена позорному «Ведьмаку» от Netflix вышла еще в 2010-м: кринжа тоже хватает, зато есть неподражаемый Кейдж

«Смотрю и рыдаю»: власти СССР требовали запретить прокат «Чучела», а в США его обожают и сравнивают с «Пролетая над гнездом кукушки»

Две крепости в фильмах «Властелин колец» совсем не такие как у Толкина: Джексон специально поменял канон, но фанаты возмущаются зря

В чем Бикович круче Деппа? Что не так с котом? Сравниваем российскую «Алису в Стране чудес» с шедевральными фильмами Бертона

От первых ролей до драм о войне: хотя бы 5/7 фильмов с Караченцовым отгадают лишь эксперты в советском кино (тест не для всех)