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Краун Лэйк 2019 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Краун Лэйк
Киноафиша Сериалы Краун Лэйк Сезоны Сезон 3

Crown Lake
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 3-й сезон сериала «Краун Лэйк»

В 3 сезоне сериала «Краун Лэйк» история школьницы Элеоноры Чамберс, которая учится в знаменитой школе для девочек Академии Краун-Лейк, продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне атмосфера между школьницами накалилась до предела. Лола бросила вызов товарищу из борцовской команды, Джош поспорила с Ником о его «услугах», а Нелли попыталась защитить Хлою от безжалостных издевательств со стороны Тиффани. Когда тайна Тиффани стала известна всем, Нелли превратилась в самую популярную девочку в школе. Тем временем Хлоя сталкивается со своими внутренними демонами, пытаясь разобраться в своих чувствах к Лоле.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Краун Лэйк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Хизер вернулась Heather Is Back
Сезон 3 Серия 1
12 апреля 2022
Секрет раскрыт Secret's Out
Сезон 3 Серия 2
19 апреля 2022
Возвращение Хизер Heather Is Back
Сезон 3 Серия 3
26 апреля 2022
Прошлое cтучится в дверь The Past Comes Knocking
Сезон 3 Серия 4
3 мая 2022
Поговаривают Rumor Has It
Сезон 3 Серия 5
10 мая 2022
Вернуть повествование Take Back The Narrative
Сезон 3 Серия 6
17 мая 2022
Загадай мне это Riddle Me This
Сезон 3 Серия 7
24 мая 2022
Конец - это начало The End Is The Beginning
Сезон 3 Серия 8
31 мая 2022
График выхода всех сериалов
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