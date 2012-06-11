Оповещения от Киноафиши
Bunheads
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
11 июня 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
18
Продолжительность сезона
12 часов 54 минуты
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
20
голосов
7.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Балерины»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
11 июня 2012
Для Фэнни
For Fanny
Сезон 1
Серия 2
18 июня 2012
Пожнёшь бурю
Inherit the Wind
Сезон 1
Серия 3
25 июня 2012
Больше удачи в следующем году
Better Luck Next Year
Сезон 1
Серия 4
9 июля 2012
Никчёмные деньги
Money for Nothing
Сезон 1
Серия 5
16 июля 2012
Фургон
Movie Truck
Сезон 1
Серия 6
23 июля 2012
Каков твой ущерб, Хизер?
What's Your Damage Heather?
Сезон 1
Серия 7
30 июля 2012
Время настало
Blank Up, It's Time
Сезон 1
Серия 8
6 августа 2012
Никто не смеет брать драконов Халисси
No One Takes Khaleesi's Dragons
Сезон 1
Серия 9
13 августа 2012
Щелкунчик в раю
A Nutcracker in Paradise
Сезон 1
Серия 10
20 августа 2012
Хочешь кое-что увидеть?
You Wanna See Something?
Сезон 1
Серия 11
7 января 2013
Ченнинг Татум — хороший актер
Channing Tatum is a Fine Actor
Сезон 1
Серия 12
14 января 2013
Я буду твоим Мейером Лански
I'll Be Your Meyer Lansky
Сезон 1
Серия 13
21 января 2013
Астронавт и балерина
The Astronaut and the Ballerina
Сезон 1
Серия 14
28 января 2013
Возьми викунью
Take the Vicuna
Сезон 1
Серия 15
4 февраля 2013
Нет ничего хуже брючного костюма
There's Nothing Worse Than a Pantsuit
Сезон 1
Серия 16
11 февраля 2013
Это не много
It's Not a Mint
Сезон 1
Серия 17
18 февраля 2013
Следующий
Next!
Сезон 1
Серия 18
25 февраля 2013
