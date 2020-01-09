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Постер к сериалу Охота на ведьм
Постер к сериалу Охота на ведьм
Постер к сериалу Охота на ведьм
Постер к сериалу Охота на ведьм
Постер к сериалу Охота на ведьм
Постер к сериалу Охота на ведьм
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
6 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Охота на ведьм
Охота на ведьм (2020 - 2020) Heksejakt 18+
Год выпуска 2020
Страна Норвегия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис TV 2 Play
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Остросюжетный криминальный сериал «Охота на ведьм» – это история о грандиозном скандале, связанном с репутацией. В центре событий оказывается женщина, которая работает финансовым директором в крупной юридической компании. К ней в руки попадает загадочный вексель. В качестве получателя указана фирма, с которой они не сотрудничают. Вскоре героине становится известно о финансовых аферах состоятельного клиента. Но расследование, которое за этим последовало, приносит неприятные последствия для нее самой.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Гард Б. Эйдсвольд
Гард Б. Эйдсвольд
Мэдс Оусдаль
Кэролайн Глоумнс
Пребен Ходнеланд
Аксель Боюм
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Охота на ведьм - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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