Остросюжетный криминальный сериал «Охота на ведьм» – это история о грандиозном скандале, связанном с репутацией. В центре событий оказывается женщина, которая работает финансовым директором в крупной юридической компании. К ней в руки попадает загадочный вексель. В качестве получателя указана фирма, с которой они не сотрудничают. Вскоре героине становится известно о финансовых аферах состоятельного клиента. Но расследование, которое за этим последовало, приносит неприятные последствия для нее самой.