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Охота на ведьм 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Охота на ведьм
Киноафиша Сериалы Охота на ведьм Сезоны Сезон 1

Heksejakt 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Охота на ведьм»

В 1 сезоне сериала «Охота на ведьм» Ида Вааге ведет финансовые дела престижной юридической компании «Biermann and Gude», которая обслуживает состоятельных клиентов. В офисе царит благоприятная атмосфера, за годы службы Ида никогда не сталкивалась с производственными конфликтами. Но все меняется, когда на столе у женщины появляется странный вексель на сумму в размере 450 000 евро. Прежде чем поставить свою подпись, Ида хочет разобраться, о какой компании-получателе говорится в векселе, поскольку такое название финансист встречает впервые. Почуяв недоброе, женщина хочет провести собственное расследование и все прояснить. 

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Охота на ведьм» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Не быть трудным Ikke for å være vanskelig
Сезон 1 Серия 1
9 января 2020
Один за всех En for alle
Сезон 1 Серия 2
9 января 2020
Единственное средство Det eneste rette
Сезон 1 Серия 3
16 января 2020
Бумеранг Boomerang
Сезон 1 Серия 4
23 января 2020
Только правда Bare sannheten
Сезон 1 Серия 5
30 января 2020
Охота на ведьм Heksejakt
Сезон 1 Серия 6
6 февраля 2020
Козлы отпущения Syndebukker
Сезон 1 Серия 7
13 февраля 2020
Последнее слово Det siste ordet
Сезон 1 Серия 8
20 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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