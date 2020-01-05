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Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн
Киноафиша Сериалы Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн Сезоны Сезон 1

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн»

В 1 сезоне сериала «Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн» светлая фея Кьюбей готова исполнить любое желание школьницы Ирохи. Однако в обмен на это желание она должна стать волшебницей и сражаться с ведьмами. Вскоре среди волшебниц распространяется слух, что они могут избавиться от долга, если отправятся в Камихаму. Ироха, школьница, которая давно забыла о загаданном ею желании, встречает Кьюбей и вспоминает, что загадала вылечить младшую сестру Уи от тяжелого заболевания. Понимая, что Уи пропала без вести, Ироха отправляется в город Камихаму, чтобы найти ответы. Она встречает по пути других волшебниц.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Вы Слышали? Этот слух о волшебных девушках Have You Heard? That Rumor About the Magical Girls
Сезон 1 Серия 1
5 января 2020
Это доказательство конца дружбы It's Proof of the End of a Friendship
Сезон 1 Серия 2
12 января 2020
Прости, что сделал тебя своим другом Sorry for Making You My Friend
Сезон 1 Серия 3
19 января 2020
Это не прошлое This Isn't the Past
Сезон 1 Серия 4
26 января 2020
Тебе здесь не место There's No Place for You Here
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2020
Я сделаю все что угодно I'll Do Anything
Сезон 1 Серия 6
9 февраля 2020
Я хочу поехать домой с тобой I Want to Go Home with You
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2020
Вы определенно не должны отвечать You Definitely Shouldn't Respond
Сезон 1 Серия 8
23 февраля 2020
Мир, в котором есть только Я A World with Just Me
Сезон 1 Серия 9
1 марта 2020
Мое имя My Name
Сезон 1 Серия 10
8 марта 2020
Музей памяти в 3:00 вечера Memory Museum at 3:00 PM
Сезон 1 Серия 11
15 марта 2020
Почему это так невыносимо? Why Is This So Unbearable?
Сезон 1 Серия 12
22 марта 2020
Слабая надежда A Faint Hope
Сезон 1 Серия 13
29 марта 2020
График выхода всех сериалов
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