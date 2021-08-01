Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн
Киноафиша Сериалы Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн Сезоны Сезон 2

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн»

Во 2 сезоне сериала «Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн» в Митакихаре Мадока и Хомура охотятся на ведьму. Когда Саяка появляется перед ними, она рассказывает им секреты, которые узнала о девочках-волшебницах, а также о том, что произошло с Мами. Тем временем Ячио в одиночку ищет штаб-квартиру Магиуса, все еще оплакивая потерю Ирохи и других. В один из дней, занимаясь поисками, героиня внезапно видит знакомое лицо... Дальше Ячио продолжает путь уже с Куроэ. Вместе они находят Ироху, однако ее двойник внезапно появляется без предупреждения. Ячио и Куроэ оказываются в западне.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
У меня было чувство, что мы все могли бы стать девочками-волшебницами вместе I Had a Feeling We Could All Become Magical Girls Together
Сезон 2 Серия 1
1 августа 2021
Ты совсем не такой, как я You’re Nothing Like Me
Сезон 2 Серия 2
8 августа 2021
Их было слишком много There Were Too Many to Carry
Сезон 2 Серия 3
15 августа 2021
Вы согласны с этим? Are You Okay With That?
Сезон 2 Серия 4
22 августа 2021
Я никого не прощу I Won’t Forgive Anybody
Сезон 2 Серия 5
29 августа 2021
Это то, что могу сделать только я This Is Something Only I Can Do
Сезон 2 Серия 6
5 сентября 2021
Вы ничего не знаете You Don’t Know Anything
Сезон 2 Серия 7
12 сентября 2021
Ты не сильный You’re Not Strong
Сезон 2 Серия 8
26 сентября 2021
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше