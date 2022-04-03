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Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн 2020 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн
Киноафиша Сериалы Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн Сезоны Сезон 3

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн»

В 3 сезоне сериала «Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн» приключения юной волшебницы по имени Ироха Тамаки и ее подруг продолжаются. Напомним, когда-то главная героиня была обычной школьницей, но после встречи со светлой феей ее жизнь изменилась. Та пообещала девочке исполнение любого ее желания, но взамен Ироха должна стать охотницей на ведьм. Ироха получила волшебные способности и позабыла о своем желании. Напомним, в предыдущем сезоне Ироха узнает, что ее ищет Нему. Полагая, что Нему помнит ее, Ироха просит Куроэ отвезти ее и Ячио в отель Faint Hope. Когда они приближаются к входу, появляются сестры Амане...

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Мы потерпели неудачу We Failed
Сезон 3 Серия 1
3 апреля 2022
Все девушки исчезают All the Girls Disappearing
Сезон 3 Серия 2
3 апреля 2022
Как долго мы продолжаем быть девочками-волшебницами? How Long Do We Continue Being Magical Girls?
Сезон 3 Серия 3
3 апреля 2022
Никто не знает нашего рекорда No One Knows Our Record
Сезон 3 Серия 4
3 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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