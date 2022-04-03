В 3 сезоне сериала «Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн» приключения юной волшебницы по имени Ироха Тамаки и ее подруг продолжаются. Напомним, когда-то главная героиня была обычной школьницей, но после встречи со светлой феей ее жизнь изменилась. Та пообещала девочке исполнение любого ее желания, но взамен Ироха должна стать охотницей на ведьм. Ироха получила волшебные способности и позабыла о своем желании. Напомним, в предыдущем сезоне Ироха узнает, что ее ищет Нему. Полагая, что Нему помнит ее, Ироха просит Куроэ отвезти ее и Ячио в отель Faint Hope. Когда они приближаются к входу, появляются сестры Амане...