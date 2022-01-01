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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Падающая звезда
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Актеры сериала «Падающая звезда»
Вся информация о сериале
Ха До-гвон
Do-Kwon Ha
Ли Сон-гён
Song-Kyoung Lee
Ким Ён-дэ
Kim Yeong-dae
Юн Джон-хун
Jong-Hoon Yoon
Квон Хан-соль
Kwon Han-sol
Соджин
Sojin
Чан Хи-рён
Jang Hee-ryeong
Ли Сын-хёп
Lee Seung-hyeop
Ли Джон-щин
Jung Shin Lee
Ким Юн-хе
Kim Yoon-hye
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