Синдбад 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Синдбад
Sinbad 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Синдбад»

В 1-м сезоне сериала «Синдбад» харизматичный обманщик Синдбад и его брат Джамиль по случайному стечению обстоятельств оказались связаны со смертью сына могущественного лорда Акбари. Затем происходят неожиданные трагические события, которые приводят к началу удивительного морского приключения. Экипаж «Провиденье», на борту которого оказывается сам Синдбад и его эпатажные попутчики, прибывает на остров, где вся команда попадает в плен к последователям Разии — так называемой Королевы Похитителей Воды. Затем Анвар, друг Синдбада, по неосторожности проигрывает корабль, сделав неудачную ставку.

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 20 голосов
6.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Синдбад»

Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2012
Королева Водяных воров Queen of the Water-Thieves
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2012
Дом игр House of Games
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2012
Старый человек в море Old Man of the Sea
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2012
Преследуемые Hunted
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2012
Сирена The Siren
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2012
Возвращение домой Homecoming
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2012
Куджи Kuji
Сезон 1 Серия 8
26 августа 2012
Глаз Тигра Eye of the Tiger
Сезон 1 Серия 9
2 сентября 2012
Для кого яйцо бьётся For Whom the Egg Shatters
Сезон 1 Серия 10
9 сентября 2012
Злодей или друг? Fiend or Friend?
Сезон 1 Серия 11
16 сентября 2012
Земля мёртвых Land of the Dead
Сезон 1 Серия 12
23 сентября 2012
