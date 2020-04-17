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Too Hot to Handle (2020), season 1

Too Hot to Handle season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Too Hot to Handle Seasons Season 1
Too Hot to Handle 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 0 minute
"Too Hot to Handle" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Испытание соблазном» на райском острове расположена роскошная вилла, в которой есть лишь один обитатель – андроид Лана. Высокотехнологичная ведущая проекта имеет круглосуточный доступ в любую комнату здания и контролирует всех участников неусыпным оком телекамеры. В особняк вселяются 10 юных и прекрасных парней и девушек. Между многими из них немедленно возникает «искра», и знакомство грозит перерасти в страстный роман, особенно в такой интимной обстановке островного курорта. Но Лана выставляет своим гостям суровое условие: никаких поцелуев, секса и даже самоудовлетворения в течение четырех недель шоу.

TV Show rating

4.5
Rate 13 votes
4.8 IMDb

Too Hot to Handle List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Love, Sex or Money
Season 1 Episode 1
17 April 2020
When Harry Met Francesca
Season 1 Episode 2
17 April 2020
Revenge Is a Dish Best Served Hot
Season 1 Episode 3
17 April 2020
Two's Company, Three's a ... Threesome
Season 1 Episode 4
17 April 2020
Boys to Men
Season 1 Episode 5
17 April 2020
The Bryce Isn't Right
Season 1 Episode 6
17 April 2020
Sisters Over Misters
Season 1 Episode 7
17 April 2020
Lust or Bust
Season 1 Episode 8
17 April 2020
Extra Hot: The Reunion
Season 1 Episode 9
8 May 2020
TV series release schedule
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