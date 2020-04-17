В 1 сезоне шоу «Испытание соблазном» на райском острове расположена роскошная вилла, в которой есть лишь один обитатель – андроид Лана. Высокотехнологичная ведущая проекта имеет круглосуточный доступ в любую комнату здания и контролирует всех участников неусыпным оком телекамеры. В особняк вселяются 10 юных и прекрасных парней и девушек. Между многими из них немедленно возникает «искра», и знакомство грозит перерасти в страстный роман, особенно в такой интимной обстановке островного курорта. Но Лана выставляет своим гостям суровое условие: никаких поцелуев, секса и даже самоудовлетворения в течение четырех недель шоу.