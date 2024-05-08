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Темная материя 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Темная материя
Киноафиша Сериалы Темная материя Сезоны Сезон 1

Dark Matter 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Темная материя»

В 1 сезоне сериала «Темная материя» Джейсон Дессен, физик, профессор и примерный семьянин в позднее время суток брел один по чикагской улице. Неожиданно героя переместили в альтернативную версию его жизни. Волшебство быстро стало кошмаром. Дессен пытается вернуться в свою жизнь и начинает плутать среди огромного количества вариаций жизней, которые он мог бы прожить. В этом лабиринте герой отправляется в непростое путешествие, чтобы вернуться к своей настоящей семье и спасти близких от самого страшного и непобедимого врага, которого только можно себе представить: от самого себя.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Темная материя График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Доволен своей жизнью? Are You Happy in Your Life?
Сезон 1 Серия 1
8 мая 2024
Лучшее путешествие в жизни Trip of a Lifetime
Сезон 1 Серия 2
8 мая 2024
Контейнер The Box
Сезон 1 Серия 3
15 мая 2024
Коридор The Corridor
Сезон 1 Серия 4
22 мая 2024
Безмирная Wordless
Сезон 1 Серия 5
29 мая 2024
Суперпозиция Superposition
Сезон 1 Серия 6
5 июня 2024
В огне умерших звезд In the Fires of Dead Stars
Сезон 1 Серия 7
12 июня 2024
Юпитер Jupiter
Сезон 1 Серия 8
19 июня 2024
Запутанность Entanglement
Сезон 1 Серия 9
26 июня 2024
График выхода всех сериалов
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