Джоэл Эдгертон попадает в жизнь своего двойника в трейлере сериала «Темная материя»
Триллер о разных версиях реальности.
12 апреля 2024 10:35
Дженнифер Коннелли сыграет с Джоэлом Эдгертоном в сериале «Темная материя»
В основу нового шоу Apple TV+ ляжет одноименный роман о путешествиях по альтернативным реальностям.
30 августа 2022 13:20
Джоэл Эдгертон возглавил актерский состав фантастического сериала «Темная материя»
Актер сыграет физика, который оказывается в лабиринте альтернативных реальностей.
30 марта 2022 14:45
