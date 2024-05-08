Menu
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 May 2024
Production year 2024
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 54 minutes
"Dark Matter" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Темная материя» Джейсон Дессен, физик, профессор и примерный семьянин в позднее время суток брел один по чикагской улице. Неожиданно героя переместили в альтернативную версию его жизни. Волшебство быстро стало кошмаром. Дессен пытается вернуться в свою жизнь и начинает плутать среди огромного количества вариаций жизней, которые он мог бы прожить. В этом лабиринте герой отправляется в непростое путешествие, чтобы вернуться к своей настоящей семье и спасти близких от самого страшного и непобедимого врага, которого только можно себе представить: от самого себя.

Are You Happy in Your Life?
Season 1 Episode 1
8 May 2024
Trip of a Lifetime
Season 1 Episode 2
8 May 2024
The Box
Season 1 Episode 3
15 May 2024
The Corridor
Season 1 Episode 4
22 May 2024
Wordless
Season 1 Episode 5
29 May 2024
Superposition
Season 1 Episode 6
5 June 2024
In the Fires of Dead Stars
Season 1 Episode 7
12 June 2024
Jupiter
Season 1 Episode 8
19 June 2024
Entanglement
Season 1 Episode 9
26 June 2024
