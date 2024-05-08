В 1 сезоне сериала «Темная материя» Джейсон Дессен, физик, профессор и примерный семьянин в позднее время суток брел один по чикагской улице. Неожиданно героя переместили в альтернативную версию его жизни. Волшебство быстро стало кошмаром. Дессен пытается вернуться в свою жизнь и начинает плутать среди огромного количества вариаций жизней, которые он мог бы прожить. В этом лабиринте герой отправляется в непростое путешествие, чтобы вернуться к своей настоящей семье и спасти близких от самого страшного и непобедимого врага, которого только можно себе представить: от самого себя.