«Принципы удовольствия» – это предстоящий американский документальный мини-сериал о разных гранях человеческого удовольствия. Герои изучат этот феномен психики и физиологии со всех возможных позиций. Речь пойдет о хорошем сексе, вкусной еде и, конечно, о современной науке – от теории легендарного Зигмунда Фрейда до новейших психологических открытий и технических изобретений. Основная цель сериала – развеять сексистские мифы об оргазме и просветить зрителей об особенностях и возможностях их собственных тел.