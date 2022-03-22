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Постер к сериалу Принципы удовольствия
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Киноафиша Сериалы Принципы удовольствия
Принципы удовольствия (2022 - 2022) The Principles of Pleasure 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 2 часа 45 минут
О чем сериал

«Принципы удовольствия» – это предстоящий американский документальный мини-сериал о разных гранях человеческого удовольствия. Герои изучат этот феномен психики и физиологии со всех возможных позиций. Речь пойдет о хорошем сексе, вкусной еде и, конечно, о современной науке – от теории легендарного Зигмунда Фрейда до новейших психологических открытий и технических изобретений. Основная цель сериала – развеять сексистские мифы об оргазме и просветить зрителей об особенностях и возможностях их собственных тел.

Принципы удовольствия - трейлер
Принципы удовольствия
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мишель Бюто
Мишель Бюто
Суприя Ганеш
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Принципы удовольствия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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