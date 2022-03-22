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Принципы удовольствия 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Принципы удовольствия
Киноафиша Сериалы Принципы удовольствия Сезоны Сезон 1

The Principles of Pleasure 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Принципы удовольствия»

В 1 сезоне сериала «Принципы удовольствия» зрители познакомятся с психоаналитическим «принципом удовольствия» и изучат все известные современной науке грани и границы наслаждения. Это документальная история, основанная на интервью, экспериментах и новейших научных открытиях. Герои сериала расскажут обо всех скрытых возможностях человеческого тела, связанных с оргазмом и другими видами удовольствия. В центре исследования окажется секс, вкусная еда, влюбленность, влияние социума и прочие способы приятного воздействия на нервную систему. История развеет распространенные в обществе сексистские мифы и заблуждения.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Принципы удовольствия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Наши тела Our Bodies
Сезон 1 Серия 1
22 марта 2022
Наш разум Our Minds
Сезон 1 Серия 2
22 марта 2022
Наши отношения Our Relationships
Сезон 1 Серия 3
22 марта 2022
График выхода всех сериалов
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