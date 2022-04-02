Доктор Валентин Румянцев болезненно переживает расставание с любимой женщиной. Он утратил веру в отношения. Личные трудности сказались и на профессиональной деятельности: успешный врач совершил ошибку, которая чуть не привела к летальному исходу пациента. Румянцев принимает решение оставить пост. Он поступает в обычную больницу в качестве участкового педиатра. Однажды герой отправляется на вызов и удивляется тому, как странно ведет себя мать ребенка. Спустя некоторое время юный пациент таинственно исчезает...