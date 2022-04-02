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Киноафиша Сериалы О чем она молчит
О чем она молчит (2022 - 2022) О чем она молчит 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Доктор Валентин Румянцев болезненно переживает расставание с любимой женщиной. Он утратил веру в отношения. Личные трудности сказались и на профессиональной деятельности: успешный врач совершил ошибку, которая чуть не привела к летальному исходу пациента. Румянцев принимает решение оставить пост. Он поступает в обычную больницу в качестве участкового педиатра. Однажды герой отправляется на вызов и удивляется тому, как странно ведет себя мать ребенка. Спустя некоторое время юный пациент таинственно исчезает...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Анищенко
Алексей Анищенко
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Софья Лебедева
Софья Лебедева
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Павел Майков
Павел Майков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
О чем она молчит - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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