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О чем она молчит 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала О чем она молчит
Киноафиша Сериалы О чем она молчит Сезоны Сезон 1

О чем она молчит 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «О чем она молчит»

В 1 сезоне сериала «О чем она молчит» в центре событий оказывается молодой успешный врач Валентин Румянцев. После непростого расставания со своей возлюбленной он замкнулся в себе, перестал доверять женщинам и начал допускать ошибки в работе. Чтобы не навредить пациентам, Валентин оставляет свою должность и поступает в городскую поликлинику детским врачом. Там его окружают только коллеги-женщины, с которыми у Румянцева складываются весьма напряженные отношения. Однажды во время одного из выездов внимание доктора привлекает странное поведение молодой матери. А спустя несколько дней ее ребенок пропадает...

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Список серий 1-го сезона сериала «О чем она молчит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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