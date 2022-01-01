Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Учитель в законе
Сезоны
Учитель в законе (2010 - 2017), список сезонов
Учитель в законе
16+
Год выпуска
2010
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
НТВ
Список сезонов сериала «Учитель в законе»
Сезон 1. Продолжение
2010,
16 эпизодов
Сезон 2. Возвращение
2013,
32 эпизода
Сезон 3. Схватка
2017,
16 эпизодов
Related video
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
«Терпеть не стала»: вот как в действительности относится Распутина к Пугачевой
Жена возвращаться не торопится: тяжелобольной Юдашкин остался в одиночестве
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Едва не обернулось трагедией: вскрылась правда о пожаре в доме Светланы Бондарчук
Эти 3 знака Зодиака считают "вампирами" – и есть за что
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Связался с Шатуновым незадолго до смерти: завравшегося Разина вывели на чистую воду
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14