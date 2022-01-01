Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Учитель в законе
Киноафиша Сериалы Учитель в законе Сезоны
Учитель в законе (2010 - 2017), список сезонов Учитель в законе 16+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Список сезонов сериала «Учитель в законе»
Учитель в законе - Сезон 1. Продолжение Сезон 1. Продолжение
2010, 16 эпизодов
 
Учитель в законе - Сезон 2. Возвращение Сезон 2. Возвращение
2013, 32 эпизода
 
Учитель в законе - Сезон 3. Схватка Сезон 3. Схватка
2017, 16 эпизодов
 
Related video
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
«Терпеть не стала»: вот как в действительности относится Распутина к Пугачевой
Жена возвращаться не торопится: тяжелобольной Юдашкин остался в одиночестве
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Едва не обернулось трагедией: вскрылась правда о пожаре в доме Светланы Бондарчук
Эти 3 знака Зодиака считают "вампирами" – и есть за что
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Связался с Шатуновым незадолго до смерти: завравшегося Разина вывели на чистую воду
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Приложение киноафиши