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Учитель в законе 2010 - 2017 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Учитель в законе
Киноафиша Сериалы Учитель в законе Сезоны Сезон 1

Учитель в законе 16+
Название Сезон 1. Продолжение
Премьера сезона 15 июня 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Учитель в законе»

В 1 сезоне сериала «Учитель в законе» Борис Богомолов по прозвищу Богомол во второй половине жизни стыдится своего криминального прошлого. Он приходит к доктору на осмотр и с ужасом узнает, что жить ему осталось совсем недолго. После этого Богомол принимает решение уехать из Москвы. Знакомые помогают ему с фальшивыми документами на имя Бориса Боголюбова. Он получает поддельный диплом о филологическом образовании и отправляется работать в провинциальную школу. Бывший преступник решил посвятить всю свою жизнь детям и таким образом искупить грехи прошлого. Но все оказалось не так просто...

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Учитель в законе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 июня 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 июня 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 июня 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 июня 2010
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 июня 2010
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 июня 2010
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 июня 2010
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 июня 2010
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 июня 2010
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 июня 2010
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
22 июня 2010
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
22 июня 2010
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
23 июня 2010
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 июня 2010
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
24 июня 2010
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 июня 2010
График выхода всех сериалов
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