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Учитель в законе 2010 - 2017, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Учитель в законе
Киноафиша Сериалы Учитель в законе Сезоны Сезон 3

Учитель в законе 16+
Название Сезон 3. Схватка
Премьера сезона 27 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Учитель в законе»

В 3 сезоне сериала «Учитель в законе» бывший преступник Борис Богомолов руководит детским домом в городе Солнечный. Когда-то он был вором в законе, но теперь осознал свои ошибки и старается жить по совести, заботясь о брошенных детях. Из столицы в город присылают новую учительницу Марию Голованову, которая должна стать заместительницей Богомолова, чтобы тайно присматривать за ним. Тем временем в городе происходит рейдерский захват завода ювелирной продукции, а криминального авторитета по кличке Вагон пытается шантажировать бывший полицейский. Богомолову приходится вспомнить былое и вмешаться в ситуацию.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Учитель в законе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
27 февраля 2017
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
27 февраля 2017
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
28 февраля 2017
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
28 февраля 2017
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
1 марта 2017
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
1 марта 2017
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
2 марта 2017
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
2 марта 2017
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
6 марта 2017
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
6 марта 2017
Серия 11
Сезон 3 Серия 11
7 марта 2017
Серия 12
Сезон 3 Серия 12
7 марта 2017
Серия 13
Сезон 3 Серия 13
8 марта 2017
Серия 14
Сезон 3 Серия 14
8 марта 2017
Серия 15
Сезон 3 Серия 15
9 марта 2017
Серия 16
Сезон 3 Серия 16
9 марта 2017
График выхода всех сериалов
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