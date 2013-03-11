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Учитель в законе 2010 - 2017 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Учитель в законе
Киноафиша Сериалы Учитель в законе Сезоны Сезон 2

Учитель в законе 16+
Название Сезон 2. Возвращение
Премьера сезона 11 марта 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 32
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Учитель в законе»

Во 2 сезоне сериала «Учитель в законе» Борис Андреевич Богомолов, в прошлом вор в законе, стал педагогом в небольшом городке. К нему приехал старый друг — преступник по кличке Корней. Богомол не очень рад гостю из Москвы. Он понятия не имеет, зачем Корней приехал на самом деле. Под ложным предлогом Корней взял у Богомолова автомобиль и поехал на задание, которое дал ему глава преступной группировки. Корней должен убить бизнесмена Тарасова. На стоянке магазина Корней лишает жизни этого человека и его супругу. Никто не будет подозревать его, ведь он приехал туда на машине Богомолова. Вскоре тому становится известно о случившемся.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Учитель в законе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
11 марта 2013
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
11 марта 2013
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
11 марта 2013
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
11 марта 2013
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
12 марта 2013
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
12 марта 2013
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
12 марта 2013
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
12 марта 2013
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
13 марта 2013
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
13 марта 2013
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
13 марта 2013
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
13 марта 2013
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
14 марта 2013
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
14 марта 2013
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
15 марта 2013
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
15 марта 2013
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
15 марта 2013
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
15 марта 2013
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
15 марта 2013
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
18 марта 2013
Серия 21
Сезон 2 Серия 21
18 марта 2013
Серия 22
Сезон 2 Серия 22
19 марта 2013
Серия 23
Сезон 2 Серия 23
19 марта 2013
Серия 24
Сезон 2 Серия 24
20 марта 2013
Серия 25
Сезон 2 Серия 25
20 марта 2013
Серия 26
Сезон 2 Серия 26
21 марта 2013
Серия 27
Сезон 2 Серия 27
21 марта 2013
Серия 28
Сезон 2 Серия 28
22 марта 2013
Серия 29
Сезон 2 Серия 29
22 марта 2013
Серия 30
Сезон 2 Серия 30
22 марта 2013
Серия 31
Сезон 2 Серия 31
22 марта 2013
Серия 32
Сезон 2 Серия 32
22 марта 2013
График выхода всех сериалов
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