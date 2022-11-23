Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Уэнсдэй 2022 - 2025, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Киноафиша
Сериалы
Уэнсдэй
Сезоны
Сезон 3
Wednesday
Рейтинг сериала
8.7
Оцените
23
голоса
8
IMDb
Список серий сериала Уэнсдэй
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
График выхода всех сериалов
От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей»
Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона
Всего 4 серии, а напряжение колоссальное: этот мини-сериал не зря считают одним из лучших криминальных проектов десятилетия
Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды
Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось
«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?
Погони, ограбления и новый Фома: «Разбойный отдел уже в два раза превосходит «Первый» хотя бы в одном
Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин
Полковнику никто не пишет: откопали самое печальное признание Колесникова о «Первом отделе» — зрители будут плакать
Тест со звездочкой: рискнете угадать советский фильм по кадру с площадки (5 кадров)
С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667