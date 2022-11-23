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Уэнсдэй 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уэнсдэй
Киноафиша Сериалы Уэнсдэй Сезоны Сезон 1

Wednesday
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уэнсдэй»

В 1 сезоне сериала «Уэнсдэй» дети Гомеса и Мартиши Аддамс становятся совсем взрослыми и отправляются в свободное плавание. Старшая дочь Уэнсдэй решает развивать свои врожденные экстрасенсорные способности и подает документы в Академию Невермор. Она поступает на первый курс и переезжает из отчего дома в студенческий городок. В это время поблизости начинают пропадать молодые девушки, но полиция никак не может взять след жестокого маньяка. Уэнсдэй пытается бороться со злом с помощью своего дара. Параллельно она оказывается втянута в давнюю и загадочную семейную историю Аддамсов.

Рейтинг сериала

8.9
Оцените 13 голосов
8 IMDb
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Список серий сериала Уэнсдэй График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Тот, кто в среду был рожден, горьким горем будет полн Wednesday's Child Is Full of Woe
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2022
Самое одинокое число Woe Is the Loneliest Number
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2022
Друг или враг Friend or Woe
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2022
Ну и ночка Woe What a Night
Сезон 1 Серия 4
23 ноября 2022
Что посеешь, то и пожнешь You Reap What You Woe
Сезон 1 Серия 5
23 ноября 2022
Услуга за услугу Quid Pro Woe
Сезон 1 Серия 6
23 ноября 2022
Если ты меня еще не знаешь If You Don't Woe Me by Now
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2022
Смертельная стая A Murder of Woes
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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