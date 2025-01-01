3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас

Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?

2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме

А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма

Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе

Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали

«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает

38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова

«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)

Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают