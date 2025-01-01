Меню
Уэнсдэй
Цитаты
Цитаты из сериала Уэнсдэй
Wednesday Addams
Я считаю, что социальные сети — это бездушная пустота бессмысленных одобрений.
Wednesday Addams
Я не прячу топоры. Я их точу.
Wednesday Addams
Я не верю в рай или ад. Но я верю в месть. Обычно я подаю её горячей с гарниром из боли.
Wednesday Addams
Если ты снова будешь называть меня 'маленькой' и 'девочкой', я не могу гарантировать твою безопасность.
Tyler Galpin
[На её день рождения] Что тут не нравится в дне, который посвящён только тебе?
Wednesday Addams
Каждый день посвящён мне. Этот просто с тортом и плохой песней.
Wednesday Addams
Я принесла свой карманный пресс... Средневекового типа.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дженна Ортега
Jenna Ortega
Хантер Дуэн
Hunter Doohan
