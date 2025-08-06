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Уэнсдэй 2022 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Уэнсдэй
Киноафиша Сериалы Уэнсдэй Сезоны Сезон 2

Wednesday
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 августа 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Уэнсдэй»

Во 2 сезоне сериала «Уэнсдэй» старшая дочь семьи Аддамс, вопреки ожиданиям, решает остаться в академии Невермор среди мутантов, фриков, вампиров и оборотней. Хохотушка Энид, которой наконец удалось принять свое звериное обличье, становится лучшей подругой Уэнсдэй. Несмотря на то что зловещий маньяк, убивающий людей рядом с академией, пойман, здесь все еще остается множество нераскрытых тайн. Кроме того, готичная и замкнутая девушка заводит отношения. Так как ее первый парень оказался монстром Хайдом, она вынуждена серьезнее относиться к выбору партнера. Но обаятельному однокласснику-художнику удается растопить ее сердце.

Рейтинг сериала

8.9
Оцените 13 голосов
8 IMDb
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График выхода новых серий Уэнсдэй 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Here We Woe Again
Сезон 2 Серия 1
6 августа 2025
Episode 2
Сезон 2 Серия 2
6 августа 2025
Episode 3
Сезон 2 Серия 3
6 августа 2025
Episode 4
Сезон 2 Серия 4
6 августа 2025
Episode 5
Сезон 2 Серия 5
3 сентября 2025
Episode 6
Сезон 2 Серия 6
3 сентября 2025
Episode 7
Сезон 2 Серия 7
3 сентября 2025
Episode 8
Сезон 2 Серия 8
3 сентября 2025
График выхода всех сериалов
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