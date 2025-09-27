Меню
Сериалы
Уэнсдэй
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Просмотры рухнули на 42%: провал 2-го сезона «Уэнсдэй» дает красноречивый намек — лишь один сюжетный поворот спасет 3-й сезон (и он будет)
Изменения в концепции не всем пришлись по душе.
Написать
27 сентября 2025 11:50
Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра
Миллионы зрителей не могут ошибаться.
Написать
20 сентября 2025 08:56
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
Похоже, у зрителей возрос спрос на детективы.
Написать
12 сентября 2025 21:00
Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала
Вскоре этот проект может и обойти историю гота-детектива.
2 комментария
11 сентября 2025 17:50
Съемки экранизации Life is Strange еще не стартовали, а сериал уже в центре скандала: зато звезде «Уэнсдэй» прочат главную роль
Авторы экранизации интерактивного кино по-свински отнеслись к коллегам-игроделам.
Написать
11 сентября 2025 10:52
«Уэнсдэй» глотает пыль — мелодрама про школьницу обогнала на повороте: новый лидер взорвал топ Netflix
Сериал не особо популярен, хотя вышел уже второй сезон.
Написать
7 сентября 2025 14:44
Что смотреть после «Уэнсдэй»: топ-5 осенних сериалов на Нетфликсе, от которых не оторветесь до декабря
И очень удобно, что ждать три года до выхода их нового сезона не придется.
Написать
7 сентября 2025 08:56
«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре
Оглянуться не успеете, как на экранах появится проект № 1.
Написать
2 сентября 2025 15:13
Ждете новых серий «Уэнсдэй»? Их покажут совсем скоро, а пока взгляните на свежие фото — фанаты и здесь сумели поругаться
Рассказываем, когда состоится премьера, и ждать ли зрителям Леди Гагу.
Написать
2 сентября 2025 12:03
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
В похожих проектах найдется все, за что полюбили семейку Аддамс
Написать
27 августа 2025 07:00
«Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера»
Из-за таких дыр действия героев выглядят нелогично.
Написать
26 августа 2025 13:17
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»
Запишите даты, чтобы не пропустить.
Написать
25 августа 2025 09:54
Будет ли третий сезон «Уэнсдей»? Фанаты еще не досмотрели второй, а Netflix уже дал ответ
Заодно напомнили, когда ждать оставшуюся часть свежих серий.
Написать
24 августа 2025 07:29
Netflix «обленились» и выдали вторые «Очень странные дела»: «Уэнсдей» обыграла детишек из Хоукинса на их же поле
Бертон гениально смешал разные стили.
Написать
23 августа 2025 18:07
«Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера
Конечно, можно купить и тяжелый люкс. Но нужно ли?
Написать
22 августа 2025 10:23
Ничего не доказали — но из Голливуда «послали»: жизнь красавчика из «Уэнсдэй» пошла под откос — сниматься не зовут, работает вышибалой
Уже не артист, а вышибала.
Написать
19 августа 2025 16:40
Тим Бертон рассказал, как создавал ту самую анимационную сцену из второго сезона «Уэнсдэй»
Фанаты режиссера ликовали, когда заметили отсылку к его более ранним успешным проектам.
Написать
14 августа 2025 10:52
2 сезон «Уэнздей» за пару дней побил уникальный рекорд Netflix ровно в 2 раза: теперь круче только яйца (и «Игра в кальмара»)
А ведь впереди еще 4 серии в начале сентября.
2 комментария
13 августа 2025 13:17
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
Аддамсы точно ничего не боялись.
Написать
12 августа 2025 21:01
Остановились в развитии: 2 сезон «Уэнсдэй» так и не исправил одну из главных проблем первого — но теперь стало даже хуже
Благо, время для работы над ошибками еще есть.
Написать
11 августа 2025 20:32
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй»
До премьеры новых эпизодов остается еще месяц, так что список точно пригодится.
Написать
9 августа 2025 08:56
Балет и русская речь: с выходом второго сезона «Уэнсдэй» о внешности Ортеги забыли — в хите Netflix нашли русский след
Долго пытались отменять культуру, но в итоге смирились.
Написать
7 августа 2025 14:44
Готично, но вторично: 2 сезон «Уэнсдэй» хуже первого почти во всем — Netflix совершил одну непростительную ошибку
За происходящим на экране все еще интересно наблюдать. Но фокус явно сбился.
Написать
7 августа 2025 12:48
Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма
Концовка была с заделом на второй сезон.
Написать
7 августа 2025 09:54
Серий осталось мало, эпика навалом: у «Вождя войны» рейтинги уже выше, чем у «Уэнсдэй», а финал снял сам Момоа — и вот когда он выйдет
До последнего эпизода — всего-ничего.
Написать
6 августа 2025 15:42
Правда ли Ортега сделала пластику перед выходом 2-го сезона «Уэнсдэй»? Хирург считает, что всему виной «волшебная таблетка»
Лицо актрисы стало впалым, а милые щечки пропали.
Написать
4 августа 2025 09:25
Первый сезон «Уэнсдей» за неделю набрал 341,2 млн часов просмотра: рассказываем, когда ждать вторую часть
Премьера уже не за горами.
1 комментарий
19 июля 2025 15:13
Незаслуженно остались в тени: лучшие из недавно вышедших фильмов, которые должны были получить намного больше внимания зрителей
Они не заработали миллионы в кинопрокате, но зато вошли в списки самых высокооцененных кинокартин последних лет.
Написать
7 июля 2025 13:46
«Добро пожаловать в хаос»: Леди Гага появится в «Уэнсдэй», и речь не про камео — объясняем роль одиозной певицы
Готовимся не только ужасаться, но и танцевать.
Написать
1 июня 2025 16:11
Дженна Ортега зареклась сниматься в «Мстителях» после «Железного человека 3» — с юной красоткой боссы Marvel поступили по-свински
Артистка скорее снимется в хоррорах категории B, чем примкнет к MCU.
Написать
27 апреля 2025 15:13
Почему «Уэнсдэй» Нетфликса так сильно отличается от предыдущих версий истории? Спойлер — в этом весь секрет успеха
Хитовый сериал наконец-то поменял угол обзора на знакомую всем историю.
Написать
30 декабря 2024 08:27
Второй сезон «Уэнсдэй» точно станет новым рекордом — вот почему Нетфликс в этом уверен
Стримингового гиганта ждут еще более удачные дни в 2025.
Написать
10 декабря 2024 20:03
Все обожают «Уэнсдэй» и «Битлджус 2», а снявшаяся в них Ортега без ума от этого советского фильма
Молодая актриса разбирается в фильмах 20 века.
Написать
4 сентября 2024 15:40
«Уэнсдэй» могло и не быть: после одного провала Тим Бертон собирался уйти на пенсию
Постановщик разочаровался в собственных силах.
Написать
27 августа 2024 10:15
