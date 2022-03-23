Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Параллели
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Параллели
Параллели (2022 - 2022) Para//èles
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 3 часа 30 минут
О чем сериал

Сериал «Параллели» – это французский фантастический детектив о параллельных мирах. Четверо старшеклассников дружат и постоянно проводят время вместе в гараже одного из них. В компании, как полагается, есть свой спортсмен, умник, хулиган и красотка. Но однажды после странной вспышки ребята исчезают. Пока родители сбиваются с ног, чтобы их разыскать, герои оказываются в другой реальности и пытаются вернуться домой. Но причина перемещения известна лишь ученым с находящегося неподалеку атомного коллайдера.

Параллели - трейлер
Параллели
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Параллели - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
«Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом
«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Билет на концерт Клавы Коки по цене квартиры в Москве: фанаты опешили
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши