Сериал «Параллели» – это французский фантастический детектив о параллельных мирах. Четверо старшеклассников дружат и постоянно проводят время вместе в гараже одного из них. В компании, как полагается, есть свой спортсмен, умник, хулиган и красотка. Но однажды после странной вспышки ребята исчезают. Пока родители сбиваются с ног, чтобы их разыскать, герои оказываются в другой реальности и пытаются вернуться домой. Но причина перемещения известна лишь ученым с находящегося неподалеку атомного коллайдера.