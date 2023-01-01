Сериалы про пришельцев

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Скоро в прокате "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
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Засланец из космоса
0.0
драма, комедия, фантастика
2021, США
Война миров
7.0
драма, фантастика
2019, Франция
Пространство
7.0
фантастика, триллер, детектив
2015, США
Американская история ужасов
Смотрите за 1
7.0
драма, ужасы, триллер
2011, США
Торчвуд
8.0
драма, фантастика
2006, США
Тайны Смолвиля
8.0
драма, приключения, фантастика
2001, США
Секретные материалы
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