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Параллели 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Параллели
Киноафиша Сериалы Параллели Сезоны Сезон 1

Para//èles
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Параллели»

В 1 сезоне сериала «Параллели» четверо подростков встречаются вечером после школы в гараже у одного из них. В компании есть спортсмен и красавица, которые влюблены друг в друга, «ботаник», разбирающийся в точных науках, и отчаянный парень, постоянно влипающий в неприятности. Они еще не знают, что этот вечер перевернет с ног на голову судьбу каждого из них. После вспышки на крупнейшем в мире коллайдере элементарных частиц в городе открываются двери в параллельные реальности. Герои оказываются в эпицентре опасного эксперимента и перемещаются в разные измерения. Пока родители разыскивают их в нашем мире, подростки пытаются вернуться.

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Список серий 1-го сезона сериала «Параллели» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мир в тебе Le monde dans ta face
Сезон 1 Серия 1
23 марта 2022
Вопреки всему Contre toute attente
Сезон 1 Серия 2
23 марта 2022
Потерянное время Le temps perdu
Сезон 1 Серия 3
23 марта 2022
Прошлая невинность Innocence révolue
Сезон 1 Серия 4
23 марта 2022
Простой план Un plan simple
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2022
Н-4 H-4
Сезон 1 Серия 6
23 марта 2022
График выхода всех сериалов
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