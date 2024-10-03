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Трепет сердца 2022 - 2024, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Трепет сердца
Киноафиша Сериалы Трепет сердца Сезоны Сезон 3

Heartstopper 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
8.5 IMDb
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Список серий сериала Трепет сердца График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Любовь 1. Love
Сезон 3 Серия 1
3 октября 2024
Дом 2. Home
Сезон 3 Серия 2
3 октября 2024
Разговор 3. Talk
Сезон 3 Серия 3
3 октября 2024
Путь 4. Journey
Сезон 3 Серия 4
3 октября 2024
Зима 5. Winter
Сезон 3 Серия 5
3 октября 2024
Тело 6. Body
Сезон 3 Серия 6
3 октября 2024
Вместе 7. Together
Сезон 3 Серия 7
3 октября 2024
Порознь 8. Apart
Сезон 3 Серия 8
3 октября 2024
График выхода всех сериалов
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