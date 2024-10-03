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Трепет сердца 2022 - 2024, 3 сезон
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Трепет сердца
Сезоны
Сезон 3
Heartstopper
18+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
3 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
8
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
8.5
IMDb
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Список серий сериала Трепет сердца
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Любовь
1. Love
Сезон 3
Серия 1
3 октября 2024
Дом
2. Home
Сезон 3
Серия 2
3 октября 2024
Разговор
3. Talk
Сезон 3
Серия 3
3 октября 2024
Путь
4. Journey
Сезон 3
Серия 4
3 октября 2024
Зима
5. Winter
Сезон 3
Серия 5
3 октября 2024
Тело
6. Body
Сезон 3
Серия 6
3 октября 2024
Вместе
7. Together
Сезон 3
Серия 7
3 октября 2024
Порознь
8. Apart
Сезон 3
Серия 8
3 октября 2024
График выхода всех сериалов
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