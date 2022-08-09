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Постер к сериалу Трепет сердца
Киноафиша Сериалы Трепет сердца Сезоны
Трепет сердца (2022 - …), список сезонов Heartstopper 18+
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Трепет сердца»
Трепет сердца - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Season 3
TBA,
 
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