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Трепет сердца 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Трепет сердца
Киноафиша Сериалы Трепет сердца Сезоны Сезон 2

Heartstopper 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Трепет сердца»

Во 2 сезоне сериала «Трепет сердца» история выпускника колледжа и игрока в регби Ника Нельсона продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне открытый гей Чарли влюбился в Ника, с которым они начали тесно общаться спустя некоторое время после каминг-аута Чарли. Ника никогда не волновала сексуальная ориентация парня, а также тот факт, что над Чарли издевались. Тот, в свою очередь, знал, что у него нет шансов. В финале сезона после того, как Ник и Тао вступили в драку с Гарри, Чарли начал волноваться о том, что он чересчур усложняет жизнь Ника и мешает его дружеским отношениям с Тао. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий сериала Трепет сердца График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Признание Out
Сезон 2 Серия 1
3 августа 2023
Семья Family
Сезон 2 Серия 2
3 августа 2023
Обещание Promise
Сезон 2 Серия 3
3 августа 2023
Вызов Challenge
Сезон 2 Серия 4
3 августа 2023
Жара Heat
Сезон 2 Серия 5
3 августа 2023
Правда или действие Truth / Dare
Сезон 2 Серия 6
3 августа 2023
Извинения Sorry
Сезон 2 Серия 7
3 августа 2023
Идиллия Perfect
Сезон 2 Серия 8
3 августа 2023
График выхода всех сериалов
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