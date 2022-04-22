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Трепет сердца 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Трепет сердца
Киноафиша Сериалы Трепет сердца Сезоны Сезон 1

Heartstopper 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Трепет сердца»

В 1 сезоне сериала «Трепет сердца» в центре событий оказываются подростки Чарли Спринг и Ник Нельсон. Ребята получают образование в одном и том же учебном заведении, но даже не догадываются о существовании друг друга. Ситуация изменилась, когда на одном из занятий их заставили сидеть вместе за одной партой. Чарли и Ник обнаруживают, что у них много общего. Главным героям без труда удается найти общий язык, а вскоре - стать лучшими друзьями. Проходит еще немного времени, и Чарльз понимает, что без памяти влюблен в своего соседа по парте. Он понимает, что рассчитывать на ответное чувство не стоит, но ведь сердцу, как известно, не прикажешь.

Рейтинг сериала

0.0
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8.5 IMDb
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Список серий сериала Трепет сердца График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Встреча Meet
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2022
Увлечение Crush
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2022
Поцелуй Kiss
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2022
Секрет Secret
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2022
Друг Friend
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2022
Девушки Girls
Сезон 1 Серия 6
22 апреля 2022
Хулиган Bully
Сезон 1 Серия 7
22 апреля 2022
Бойфренд Boyfriend
Сезон 1 Серия 8
22 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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