В 3 сезоне сериала «Соммердаль» история Дэна Соммердаля продолжается. Сотрудники отдела по расследованию убийств бросили все силы на то, чтобы отыскать улики по делу о погибшем мужчине. Он являлся примерным семьянином, и у криминалистов не сразу появляются версии относительно того, кому мог помешать этот человек. Дэн Соммердаль по-прежнему вынужден общаться со своим другом – детективом Флеммингом. При этом главный герой до сих пор не знает, какие отношения связывают Флемминга и его экс-супругу Марианну. Но чувства Дэна к бывшей жене все еще дают о себе знать. Впереди героев ждет множество захватывающих приключений.