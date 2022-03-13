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Sommerdahl season 3 watch online

Sommerdahl season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Sommerdahl Seasons Season 3
Sommerdahl 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 13 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Sommerdahl" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Соммердаль» история Дэна Соммердаля продолжается. Сотрудники отдела по расследованию убийств бросили все силы на то, чтобы отыскать улики по делу о погибшем мужчине. Он являлся примерным семьянином, и у криминалистов не сразу появляются версии относительно того, кому мог помешать этот человек. Дэн Соммердаль по-прежнему вынужден общаться со своим другом – детективом Флеммингом. При этом главный герой до сих пор не знает, какие отношения связывают Флемминга и его экс-супругу Марианну. Но чувства Дэна к бывшей жене все еще дают о себе знать. Впереди героев ждет множество захватывающих приключений.

Series rating

6.3
Rate 12 votes
6.5 IMDb

"Sommerdahl" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Fortrængte følelser - del 1
Season 3 Episode 1
13 March 2022
Fortrængte følelser - del 2
Season 3 Episode 2
20 March 2022
Nordens Cannes - del 1
Season 3 Episode 3
27 March 2022
Nordens Cannes - del 2
Season 3 Episode 4
3 April 2022
For Gud og fædreland - del 1
Season 3 Episode 5
10 April 2022
For Gud og fædreland - del 2
Season 3 Episode 6
17 April 2022
Fair Play - Del 1
Season 3 Episode 7
24 April 2022
Fair Play - Del 2
Season 3 Episode 8
1 May 2022
TV series release schedule
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