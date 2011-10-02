Оповещения от Киноафиши
Жеребец 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Жеребец
Киноафиша Сериалы Жеребец Сезоны Сезон 3
Hung 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Жеребец»

В 3-м сезоне сериала «Жеребец» Рэю и Тане надо убедить банковского сотрудника, что их бизнес-проект «Оздоровительный центр для женщин» является коммерчески выгодным и перспективным. Ленор находит новый повод, чтобы конкурировать с Рэем. После того как Джейсон уводит клиента у Рэя, Таня готовится сама отражать удары. Ленор становится известно кое-что тайное о Джейсоне. Джессика изо всех сил пытается стать независимой, а Чарли хочет, чтобы Таня оказала ему некоторую услугу. Тем временем Рэй встречается с клиентом, которому нравится переодеваться в форму сотрудника правоохранительных органов.

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Жеребец»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
"Don't Give Up on Detroit" or "Hung Like a Horse"
Сезон 3 Серия 1
2 октября 2011
"Take the Cake" or "Are You Packing?"
Сезон 3 Серия 2
9 октября 2011
"Mister Drecker" or "Ease Up on the Whup-Ass"
Сезон 3 Серия 3
16 октября 2011
"Fuck Me, Mr. Drecker" or "Let's Not Go to Jail"
Сезон 3 Серия 4
23 октября 2011
"We're Golden" or "Crooks and Big Beaver"
Сезон 3 Серия 5
30 октября 2011
"Money on the Floor"
Сезон 3 Серия 6
6 ноября 2011
"What's Going on Downstairs?" or "Don't Eat Prince Eric!"
Сезон 3 Серия 7
13 ноября 2011
"I, Sandee" or "This Sex. Which Is. Not One."
Сезон 3 Серия 8
20 ноября 2011
"A Monkey Named Simian" or "Frances is Not a Fan"
Сезон 3 Серия 9
27 ноября 2011
"The Whole Beefalo"
Сезон 3 Серия 10
4 декабря 2011
