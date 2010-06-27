Во 2-м сезоне сериала «Жеребец» продолжается история бывшего бейсболиста, который сначала стал школьным баскетбольным тренером, а потом занялся оказанием сексуальных услуг за деньги. Партнерские отношения Рэя с Таней и Ленор начались не лучшим образом. Герой изо всех сил «сдерживается» во время свидания с клиенткой Клэр, после чего обращается к Тане за помощью. Спустя некоторое время Рэй и другие преподаватели устраивают пикет, ожидая массовых увольнений. Джессика, уже преисполненная сомнениями относительно своей свадьбы с Ронни, игнорирует Ленор. Кроме того, ее раздражают критические высказывания Дарби и Деймона...