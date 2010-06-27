Оповещения от Киноафиши
Жеребец 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Жеребец
Киноафиша Сериалы Жеребец Сезоны Сезон 2
Hung 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 июня 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Жеребец»

Во 2-м сезоне сериала «Жеребец» продолжается история бывшего бейсболиста, который сначала стал школьным баскетбольным тренером, а потом занялся оказанием сексуальных услуг за деньги. Партнерские отношения Рэя с Таней и Ленор начались не лучшим образом. Герой изо всех сил «сдерживается» во время свидания с клиенткой Клэр, после чего обращается к Тане за помощью. Спустя некоторое время Рэй и другие преподаватели устраивают пикет, ожидая массовых увольнений. Джессика, уже преисполненная сомнениями относительно своей свадьбы с Ронни, игнорирует Ленор. Кроме того, ее раздражают критические высказывания Дарби и Деймона... 

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Жеребец»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
"Just the Tip"
Сезон 2 Серия 1
27 июня 2010
"Tucson is the Gateway to Dick" or "This Is Not Sexy"
Сезон 2 Серия 2
11 июля 2010
"Mind Bullets" or "Bang Bang Bang Bang Motherfucker"
Сезон 2 Серия 3
18 июля 2010
"Sing It Again, Ray" or "Home Plate"
Сезон 2 Серия 4
25 июля 2010
"A Man, a Plan" or "Thank You, Jimmy Carter"
Сезон 2 Серия 5
1 августа 2010
"Beaverland"
Сезон 2 Серия 6
8 августа 2010
"The Middle East is Complicated"
Сезон 2 Серия 7
15 августа 2010
"Third Base" or "The Rash"
Сезон 2 Серия 8
22 августа 2010
"Fat Off My Love" or "I'm the Allergen"
Сезон 2 Серия 9
29 августа 2010
"Even Steven" or "Luckiest Kid in Detroit"
Сезон 2 Серия 10
12 сентября 2010
