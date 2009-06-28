В 1-м сезоне сериала «Жеребец» когда-то Рэй делал большие успехи в бейсболе, однако его карьера была непродолжительной. Она закончилась разводом с супругой, одиноким отцовством и работой школьным учителем физкультуры. Рэй живет в небольшом домике, но все равно еле-еле сводит концы с концами. Когда в его доме случается пожар, герой окончательно понимает, что так продолжаться больше не может. Он отправляет отпрысков к матери и устраивается на работу в мужской эскорт. От природы парню достались отличные физические данные, и он решил, что пора найти им достойное применение. С тех пор жизнь Рэя становится полна сюрпризов.