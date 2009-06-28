Оповещения от Киноафиши
Hung 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июня 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жеребец»

В 1-м сезоне сериала «Жеребец» когда-то Рэй делал большие успехи в бейсболе, однако его карьера была непродолжительной. Она закончилась разводом с супругой, одиноким отцовством и работой школьным учителем физкультуры. Рэй живет в небольшом домике, но все равно еле-еле сводит концы с концами. Когда в его доме случается пожар, герой окончательно понимает, что так продолжаться больше не может. Он отправляет отпрысков к матери и устраивается на работу в мужской эскорт. От природы парню достались отличные физические данные, и он решил, что пора найти им достойное применение. С тех пор жизнь Рэя становится полна сюрпризов.

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Жеребец»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
"Pilot"
Сезон 1 Серия 1
28 июня 2009
"Great Sausage" or "Can I Call You Dick?"
Сезон 1 Серия 2
12 июля 2009
"Strange Friends" or "The Truth Is, You're Sexy"
Сезон 1 Серия 3
19 июля 2009
"The Pickle Jar"
Сезон 1 Серия 4
26 июля 2009
"Do it, Monkey"
Сезон 1 Серия 5
2 августа 2009
"Doris is Dead" or "Are We Rich or Are We Poor?"
Сезон 1 Серия 6
9 августа 2009
"The Rita Flower" or "The Indelible Stench"
Сезон 1 Серия 7
16 августа 2009
"Thith ith a Prothetic" or "You Cum Just Right"
Сезон 1 Серия 8
23 августа 2009
"This is America" or "Fifty Bucks"
Сезон 1 Серия 9
30 августа 2009
"A Dick and a Dream" or "Fight the Honey"
Сезон 1 Серия 10
13 сентября 2009
