Колумбийский музыкально-драматический сериал «Дикий ритм» – это история о молодых людях, которых объединяет любовь к музыке и танцевальным ритмам. В центре событий – танцоры и хореографы. Их жизнь полна долгих изнурительных тренировок и репетиций при подготовке к очередному соревнованию. У юноши и девушки, танцующих в паре, прекрасные перспективы. Они выступают сплоченным тандемом на площадке и являются парой в обычной жизни. Но накануне важного конкурса вылезают старые обиды, и партнеры превращаются в конкурентов.