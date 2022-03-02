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Постер к сериалу Дикий ритм
Постер к сериалу Дикий ритм
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Киноафиша Сериалы Дикий ритм
Дикий ритм (2022 - …) Ritmo Salvaje 18+
Год выпуска 2022
Страна Колумбия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 32 минуты
О чем сериал

Колумбийский музыкально-драматический сериал «Дикий ритм» – это история о молодых людях, которых объединяет любовь к музыке и танцевальным ритмам. В центре событий – танцоры и хореографы. Их жизнь полна долгих изнурительных тренировок и репетиций при подготовке к очередному соревнованию. У юноши и девушки, танцующих в паре, прекрасные перспективы. Они выступают сплоченным тандемом на площадке и являются парой в обычной жизни. Но накануне важного конкурса вылезают старые обиды, и партнеры превращаются в конкурентов.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Оливия Кастаньо
Оливия Кастаньо
Алехандро Бьюитраго
Паулина Давила
Гриси Рендон
Кристина Уорнер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дикий ритм - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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