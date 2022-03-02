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Дикий ритм 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дикий ритм
Киноафиша Сериалы Дикий ритм Сезоны Сезон 1

Ritmo Salvaje 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Дикий ритм»

В 1 сезоне сериала «Ritmo Salvaje» в центре событий оказываются профессиональные танцоры. Они молоды, полны энергии и одержимы желанием добиться больших высот. Молодая пара готовится к ответственному выступлению на чемпионате. Грядущее соревнование – серьезный этап в карьерном росте. У тандема большие шансы получить первое место, но внезапно в некогда сплоченном союзе возникают недомолвки и конкуренция. Конфликт нарастает. Танцовщица узнает о появлении конкурентки, которая претендует заменить ее не только на сцене, но и в сердце партнера. Героине придется приложить усилия, чтобы доказать, чего она стоит.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий сериала Дикий ритм График выхода всех сериалов
Сезон 1
К черту это все Al garete
Сезон 1 Серия 1
2 марта 2022
Район El barrio
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2022
Королевская игра El Royal
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2022
Взломщики Intrusos
Сезон 1 Серия 4
2 марта 2022
Избранная La elegida
Сезон 1 Серия 5
2 марта 2022
Прощание La despedida
Сезон 1 Серия 6
2 марта 2022
Предательство La traición
Сезон 1 Серия 7
2 марта 2022
Саботаж Sabotaje
Сезон 1 Серия 8
2 марта 2022
График выхода всех сериалов
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