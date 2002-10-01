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Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2002 - 2005 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Призрак в доспехах: Синдром одиночки
Киноафиша Сериалы Призрак в доспехах: Синдром одиночки Сезоны Сезон 1

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 26
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки»

В 1 сезоне сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» в центре событий оказывается армия в лице Мотоко Кусанаги, Бато и других сотрудников сверхсекретного Девятого подразделения. События разворачиваются в 2024 году, загадочный киберпреступник совершает похищение лидера медицинской компании «Сирано Гиномикс», которая производит микромашины. Впоследствии хакер с пленным появляется на площади в японской столице. Под прицелом камер хакер грозит заложнику оружием, а потом, не получив ответа, убегает. Также преступник совершает взлом камер и скрывает свое лицо за маской «Смеющегося человека», подражая герою Сэлинджера.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Бюро общественной безопасности, 9-й отдел Section 9
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2002
Испытание Testation
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2002
Андроид и я Android and I
Сезон 1 Серия 3
1 ноября 2002
Перехватчик Intercepter
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2002
Приманка Decoy
Сезон 1 Серия 5
1 декабря 2002
Подражатели Meme
Сезон 1 Серия 6
1 декабря 2002
Идолопоклонничество Idolater
Сезон 1 Серия 7
1 января 2003
Пропавшие сердца Missing Hearts
Сезон 1 Серия 8
1 января 2003
Чат! Чат! Чат! Chat! Chat! Chat!
Сезон 1 Серия 9
1 февраля 2003
Война в джунглях Jungle Cruise
Сезон 1 Серия 10
1 февраля 2003
Портреты Portraitz
Сезон 1 Серия 11
1 марта 2003
Побег Escape From
Сезон 1 Серия 12
1 марта 2003
Неравенство Not Equal
Сезон 1 Серия 13
1 апреля 2003
Призрак капитализма ¥€$
Сезон 1 Серия 14
1 апреля 2003
Своевольные машины Machines Désirantes
Сезон 1 Серия 15
7 января 2003
Мёртвая зона Ag2O
Сезон 1 Серия 16
1 мая 2003
Истина в вине Angel's Share
Сезон 1 Серия 17
1 июня 2003
Пропавшее наследство Lost Heritage
Сезон 1 Серия 18
1 июня 2003
Плен Captivated
Сезон 1 Серия 19
1 июля 2003
Повтор Re-view
Сезон 1 Серия 20
1 июля 2003
Призрачные следы Eraser
Сезон 1 Серия 21
3 августа 2003
Скандал Scandal
Сезон 1 Серия 22
3 августа 2003
За гранью добра и зла Equinox
Сезон 1 Серия 23
1 сентября 2003
Одиночка Annihilation
Сезон 1 Серия 24
1 сентября 2003
Под градом пуль Barrage
Сезон 1 Серия 25
1 октября 2003
Девятый отдел. Воскрешение Stand Alone Complex
Сезон 1 Серия 26
1 октября 2003
График выхода всех сериалов
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