IshikawaПохоже, у него серьезная мания величия, а? Непохоже, что ты позволишь этой ерунде заполонить твой разум.
BatouСлушай, ты выглядишь как подросток, который только что встретил мужчину своей мечты.
Major. Motoko KusanagiВерно. Но теперь мы знаем одно точно: хотя у него и проявились симптомы вируса Индивидуальных Одиннадцати, его текущие действия движимы личными качествами и идеологиями, которые он имел до заражения. Его бред может показаться клише, но причина, по которой я не могу отнестись к этому с юмором, в том, что он искренне верит, что может принести мир в мир, став диктатором. Вот какое у меня о нём впечатление. К тому же, уровень его выброса адреналина был достаточно высоким, чтобы убить обычного человека. Думаю, можно предположить, что он уже потерял связь с реальностью.
BatouЧто ты имеешь в виду, потерял связь с реальностью?
Major. Motoko KusanagiЯ говорю, что он становится одержимым. Обращаясь к истории, такие мужчины, как он, обладали невероятной силой. Например, Че Гевара, Малколм Икс и Кассий Клей — яркие примеры.