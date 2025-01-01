Меню
Цитаты из сериала Призрак в доспехах: Синдром одиночки

Майор Мотоко Кусанаги Посмотрите на светлую сторону, если это не сработает, мы все можем пойти утопить свои горести в стрип-клубе.
Daisuke Aramaki Не было зафиксировано ни единого случая болей в животе или связанных с этим медицинских травм после того, как проглотишь свою гордость.
[об террористе Хидэо Кузе]
Batou Какого чёрта он себе вообразил?
Major. Motoko Kusanagi Если откровенно, его можно назвать стремлением к мировому господству.
Batou Что?
Ishikawa Похоже, у него серьезная мания величия, а? Непохоже, что ты позволишь этой ерунде заполонить твой разум.
Batou Слушай, ты выглядишь как подросток, который только что встретил мужчину своей мечты.
Major. Motoko Kusanagi Верно. Но теперь мы знаем одно точно: хотя у него и проявились симптомы вируса Индивидуальных Одиннадцати, его текущие действия движимы личными качествами и идеологиями, которые он имел до заражения. Его бред может показаться клише, но причина, по которой я не могу отнестись к этому с юмором, в том, что он искренне верит, что может принести мир в мир, став диктатором. Вот какое у меня о нём впечатление. К тому же, уровень его выброса адреналина был достаточно высоким, чтобы убить обычного человека. Думаю, можно предположить, что он уже потерял связь с реальностью.
Batou Что ты имеешь в виду, потерял связь с реальностью?
Major. Motoko Kusanagi Я говорю, что он становится одержимым. Обращаясь к истории, такие мужчины, как он, обладали невероятной силой. Например, Че Гевара, Малколм Икс и Кассий Клей — яркие примеры.
Batou Ты говоришь, что он не такой, как Гитлер?
Major. Motoko Kusanagi В некотором смысле он похож, но идеологически он ближе к Ганди или Мартиу Лютеру Кингу.
Майор Мотоко Куссанаги [9-й Отдел расформировывается после атаки сил правительственных структур] Отдел общественной безопасности 9 распускается. Это всё.
