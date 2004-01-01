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Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2002 - 2005, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Призрак в доспехах: Синдром одиночки
Киноафиша Сериалы Призрак в доспехах: Синдром одиночки Сезоны Сезон 2

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 января 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 26
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки»

Во 2 сезоне сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» 9-й отдел расформирован, а после заново открыт. В Японии появилась команда «Одиннадцать», которая выступает за то, чтобы беженцы, обосновавшиеся на острове Дэдзима в бухте Нагасаки, получили равные с другими жителями права и возможности. Они руководствуются вымышленным очерком Патрика Сильвестра «Одиннадцать». Во главе команды стоит Хидэо Кудзэ. Девятый отдел должен навести порядок, защитить мирных жителей в Дэдзиме и обезвредить преступников. Но все затрудняется из-за личных проблем Мотоко Кусанаги: когда-то, много лет назад, она была влюблена в Кудзэ.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Перезагрузка Reembody
Сезон 2 Серия 1
1 января 2004
Мечтатель Night Cruise
Сезон 2 Серия 2
1 января 2004
Вечер субботы и утро воскресенья Cash Eye
Сезон 2 Серия 3
7 февраля 2004
Естественный враг Natural Enemy
Сезон 2 Серия 4
7 февраля 2004
Мотивация Inductance
Сезон 2 Серия 5
6 марта 2004
Источник тепла Excavation
Сезон 2 Серия 6
6 марта 2004
Рапсодия-музыка побеждённых Pu239
Сезон 2 Серия 7
3 апреля 2004
Вегетарианский ужин Fake Food
Сезон 2 Серия 8
3 апреля 2004
Безнадёжная надежда Ambivalence
Сезон 2 Серия 9
8 мая 2004
Пробный Trial
Сезон 2 Серия 10
8 мая 2004
Стеклянный лабиринт Affection
Сезон 2 Серия 11
5 июня 2004
Безымянные Selecon
Сезон 2 Серия 12
5 июня 2004
Макияж Make Up
Сезон 2 Серия 13
3 июля 2004
Безразличие Poker Face
Сезон 2 Серия 14
3 июля 2004
Пат. Pat.
Сезон 2 Серия 15
7 августа 2004
Еще один шанс Another Chance
Сезон 2 Серия 16
7 августа 2004
Красные данные Red Data
Сезон 2 Серия 17
4 сентября 2004
Прозрачный Trans Parent
Сезон 2 Серия 18
4 сентября 2004
Цепная реакция Chain Reaction
Сезон 2 Серия 19
2 октября 2004
Изготовить туман Fabricate Fog
Сезон 2 Серия 20
2 октября 2004
Смущение Embarrassment
Сезон 2 Серия 21
6 ноября 2004
Обратный процесс Reversal Process
Сезон 2 Серия 22
6 ноября 2004
Военное положение Martial Law
Сезон 2 Серия 23
4 декабря 2004
Атомная энергия Nuclear Power
Сезон 2 Серия 24
4 декабря 2004
По эту сторону справедливости This Side of Justice
Сезон 2 Серия 25
8 января 2005
Бесконечный ∞ Гиг Endless ∞ Gig
Сезон 2 Серия 26
8 января 2005
График выхода всех сериалов
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