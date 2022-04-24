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Малыш 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Малыш
Киноафиша Сериалы Малыш Сезоны Сезон 1

The Baby
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Малыш»

В 1 сезоне сериала «Малыш» в центре событий оказывается 38-летняя афроамериканка по имени Наташа. Ее отлаженная жизнь полностью меняется, когда у нее неожиданно появляется маленький ребенок. Сначала она пытается жить своей прежней жизнью, делать то, что ей хочется и в то время, в которое она привыкла. Но маленькое существо манипулирует ею, перекраивает ее жизнь по своему собственному сценарию, забирает всю энергию и силы. Наташа чувствует, что больше не принадлежит самой себе, и постепенно ее существование превращается в фильм ужасов. Героине предстоит разобраться с тем, что такое материнство для нее самой.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Малыш» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Прибытие The Arrival
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2022
Соблазнен The Seduction
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2022
Бульдозер The Bulldozer
Сезон 1 Серия 3
8 мая 2022
Мать The Mother
Сезон 1 Серия 4
15 мая 2022
Малыш The Baby
Сезон 1 Серия 5
22 мая 2022
Ярость The Rage
Сезон 1 Серия 6
29 мая 2022
Проклятие The Curse
Сезон 1 Серия 7
5 июня 2022
Одержимость The Possession
Сезон 1 Серия 8
12 июня 2022
График выхода всех сериалов
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