В 1 сезоне сериала «Праздник» в центре событий оказываются четыре подруги, отправившиеся отдохнуть на Средиземное море. Они поселились в великолепных виллах, откуда открывается изумительный вид на лазурный берег и песчаный пляж. Но в день прибытия отпуск превращается для Кейт в настоящую пытку. Она выясняет, что муж долгое время изменяет ей с одной из ее лучших подруг. Женщина давно плетет интриги, стремясь разрушить семью Кейт. Героиня решает во что бы то ни стало выяснить правду о том, что замышляет соперница. Но она слишком поздно осознает, что ставки гораздо выше, чем можно было предположить.