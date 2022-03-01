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Праздник 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Праздник
Киноафиша Сериалы Праздник Сезоны Сезон 1

The Holiday
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Праздник»

В 1 сезоне сериала «Праздник» в центре событий оказываются четыре подруги, отправившиеся отдохнуть на Средиземное море. Они поселились в великолепных виллах, откуда открывается изумительный вид на лазурный берег и песчаный пляж. Но в день прибытия отпуск превращается для Кейт в настоящую пытку. Она выясняет, что муж долгое время изменяет ей с одной из ее лучших подруг. Женщина давно плетет интриги, стремясь разрушить семью Кейт. Героиня решает во что бы то ни стало выяснить правду о том, что замышляет соперница. Но она слишком поздно осознает, что ставки гораздо выше, чем можно было предположить.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Праздник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 марта 2022
График выхода всех сериалов
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